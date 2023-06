TMW RADIO - Brambati: "Al Milan quest'anno è mancata la panchina"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del momento.

Cosa deve fare il Milan per essere competitivo il prossimo anno?

"Quest'anno è mancata la panchina, non solo davanti. E' mancato tantissimo Kessiè. Levato lui e non avendo una panchina importante come altre squadre ha patito. Non aveva garanzie nelle retrovie. La panchina quest'anno dovrà essere ben assortita, soprattutto a centrocampo e in attacco".