TMW Radio - Brambati: "Al Milan serve un Marotta che non c'è, che riesca a coordinare tutto, il mercato, l'aspetto economico e la comunicazione"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Pioli dice che le critiche sono giuste. E parla anche di una società con una struttura adeguata:

"Il Milan non deve vincere lo Scudetto ma ci sta, è lì. Sono arrivati dieci giocatori, hanno speso tanti soldi, non sono dei giovani ma hanno delle credenziali importanti che possono aiutare il Milan a essere una squadra che ambisce allo Scudetto. Ibrahimovic? Ha smesso ieri di giocare, ma un conto è fare il giocatore e un conto un dirigente. Che ruolo vuoi dargli? Al Milan oggi serve un Marotta che non c'è, che riesca a coordinare tutto, il mercato, l'aspetto economico e la comunicazione. Ci sono state delle crepe, ho sentito parlare solo Pioli e i giocatori, non ho visto nessun dirigente intervenire. Marotta sarebbe intervenuto".

Milan-Udinese, che partita sarà?

"La partita migliore che poteva capitare al Milan. E' arrivato un allenatore nuovo a Udine ma non avrei scelto Cioffi. Mazzarri è un allenatore che per esempio potrebbe essere d'aiuto, perché conosce bene certe situazioni, come Iachini. Servono allenatori navigati che sanno gestire certe situazioni".