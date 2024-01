TMW RADIO - Brambati attacca Pioli: "Dica che giocava per lo scudetto e ora è in ritardo"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni del programma di TMW Radio 'Maracanà', l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato non solo dei temi del momento ma anche di Milan, argomento che l'ha portato ad "attaccare" Stefano Pioli dopo le dichiarazioni rilasciate oggi in conferenza stampa sul duello con Juventus ed Inter per lo scudetto.

Milan, ha parlato Pioli. Che ha detto che gli piace giocare a nascondino:

"Adesso lo fa, perché a inizio stagione aveva detto che giocava per lo Scudetto. Qui cambiano le cose a seconda di dove tira il vento. Va bene la battuta, ci sta ed è anche bella, però non puoi dire che ora giochi a nascondino. Devi dire che c'eri per lo Scudetto e sei in ritardo. L'incomodo è la Juve, che non ci si aspettava che fosse lì, l'Inter sta facendo qualcosa di straordinario, in ritardo c'è il Milan".