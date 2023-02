TMW RADIO - Brambati cauto: "Aspetterei a dire che il Milan è guarito"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Per commentare i casi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Milan, sfida delicata col Monza. E' sulla strada della guarigione? E De Ketelaere va aspettato ancora?

"Nella conferenza di Pioli ho colto un aspetto. Ha detto che i giudizi sono eccessivi da una parte e dall'altra. Ho letto ex che scrivevano due settimane fa che il Milan non era più squadra e dopo l'1-0 col Tottenham che è squadra vera. Serve un po' di equilibrio. Io aspetterei a dire che è guarito. Ha vinto 1-0 col Torino una partita che poteva finire diversamente, in bilico. E col Tottenham hai vinto il primo tempo, perché a Londra puoi ancora perdere e andare fuori".