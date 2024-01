TMW RADIO - Brambati: "Champions? Tutto questo male nella Roma visto ieri contro il Milan io non lo vedo"

Ai microfoni del programma Maracanà di TMW Radio è intervenuto l'ex giocatore e procuratore Massimo Brambati, che ha detto la sua sulla corsa alla Champions League spezzando una lancia a favore della Roma di José Mourinho, nonostante la sconfitta di ieri sera contro il Milan.

C'è traffico in zona Champions. Quale squadra le dà più garanzie ad oggi? "Detto che la Lazio mi ha sorpreso, ma mi hanno sorpreso le parole di Sarri. Che dopo una partita dice che qualcosa è cambiato qualcosa nello spogliatoio, vuol dire che qualcosa c'è. La risalita mi ha sorpreso, ci sono state vittorie di compattezza, di gruppo, qualcosa che non vedevo da un po' di tempo. Invece io credo ancora nella Roma, perché tutto questo male visto ieri contro il Milan io, al netto delle assenze, non lo vedo. In difesa è rimasto solo Mancini della difesa granitica dello scorso anno, poi non c'era Dybala, Pellegrini è a mezzo servizio. Io credo che ancora possa dare una svolta al suo campionato. Ha giocatori validi e può rientrare".