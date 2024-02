TMW Radio - Brambati: "Contro il Milan mi aspetto una reazione del Napoli"

vedi letture

A dire la sua sui temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Juve, si parla della 10 per Yildiz:

"Queste cose le ha dette un giornale, che sappiamo da che parte sta. Io credo che finchè la Juve non parlerà del contratto di Chiesa e Yildiz, queste sono tutte cose da mettere da parte. Nessun dirigente o Allegri si è esposto su di lui. Oggi è prematuro parlarne. Io dico che con l'Inter Yildiz ha fatto capire che è un campioncino ma quando si alza l'asticella ha difficoltà. Se la squadra si mette tuta dietro e lui deve fare 50 metri la cosa diventa difficile".

Milan-Napoli, cosa si aspetta?

"Mi aspetto una reazione del Napoli. Ha comunque materiale per poter ritornare in piena corsa per il quarto posto. Credo che la partita col Verona possa aver dato un segnale importante, non la svolta magari ma un segnale. E senza il tuo giocatore più forte, perchè Osimhen manca da un po'".