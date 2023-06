TMW RADIO - Brambati: "Frattesi? Anche Bremer l'anno scorso aveva deciso Inter, poi..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

Maracanà con Marco Piccari

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del mercato delle big di Serie A:

Frattesi ha detto di aver già scelto la squadra. Quale secondo lei?

"Anche Bremer aveva deciso Inter lo scorso anno e poi andò alla Juve, perché se arriva una squadra che offre di più come costo del cartellino non puoi farci nulla. Il giocatore può scegliere ma se una squadra porta molto di più va in un altro posto. Comunque dico che sono cifre troppo alte. Non ne vale 80 Tonali per esempio".