TMW Radio - Brambati: "Giusto che Pioli sottolinei che il Milan sta tenendo il passo dell'Inter"

A parlare del turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

E' fuga dell'Inter?

"Il campionato è ancora pieno di trappole. L'Inter per poco a Roma non ci casca, solo uno spirito di reazione importante e qualche errore della Roma ha permesso la vittoria. Per me il campionato può perderlo solo l'Inter. è troppo più forte delle altre. Le vittorie del Milan non sono altrettanto convincenti. Giusto che Pioli sottolinei che il Milan sta tenendo il passo dell'Inter, ma non è che duri 12 partite, contano anche le sfide precedenti. Come fai a recuperare tutti quei punti? Sei stato eliminato dalla Champions e sei terzo oggi. Bene che stai recuperando ma non vorrei che ti sia svegliato troppo tardi".

Milan, giusto rivedere la posizione di Pioli e riconfermarlo?

"Ha dato un cambio di rotta nelle ultime nove, hanno raddrizzato la situazione e qualcosa dirà anche l'EL, trofeo che il Milan non ha mai alzato. Non so se potrebbe cambiare la sua storia, certo che mandare via un allenatore che vince l'EL non è semplice. Per me devono prendere comunque una decisione prima di una ipotetica finale di EL".