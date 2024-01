TMW Radio - Brambati: "Ho sentito che Pioli potrebbe avere già delle panchine pronte ad accoglierlo se dovesse lasciare il Milan"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Napoli, suggestione Mourinho per il prossimo anno:

"Lo ha chiamato l'agente ad ADL? E' una cosa diversa. Ho sentito anche che per esempio Pioli potrebbe avere già delle panchine pronte ad accoglierlo se dovesse lasciare il Milan. E' logico che un allenatore importante libero può essere appetito da altri club. Certo è che l'agente fa il proprio lavoro e quando è libero lo propone ad altri club. Il Napoli cerca un altro tecnico dopo Mazzarri, certo è che Walter quante volte ha avuto a disposizione i giocatori? Sono mancati spesso giocatori importanti. Non ha tutta questa grande rosa a disposizione. E alcuni non stanno neanche bene. Ha preso in mano una squadra in grandissima difficoltà, anche atletica".