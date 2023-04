TMW Radio - Brambati: "Il campionato diceva che Napoli e Milan doveva finire 5-0, ma non è stato così. Anche in Champions niente è scontato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A TMW Radio, durante Maracanà, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato di Milan-Napoli.

Che sensazioni ha di Milan e Napoli?

"Il campionato diceva che la sfida tra Napoli e Milan doveva finire 5-0 ma si è visto che non è così. Anche il ritorno di Champions non è scontato. Perdere Kim e Anguissa è devastante. Il Napoli dovrà stare molto attento, il Milan si è un po' riposato a Bologna. Non c'è niente di scontato, sarà una partita aperta ma il Napoli giocando in casa ha davvero il dodicesimo uomo in campo".