TMW Radio - Brambati: "Il Milan deve tornare sul mercato dopo che in estate ha speso tanto per tanti acquisti"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Juve-Roma, è faccia a faccia Vlahovic-Lukaku:

"Se devo vincere subito prendo Lukaku, se devo pensare a investire per il futuro mi tengo Vlahovic. Vlahovic poi deve avere l'allenatore giusto che lo fa crescere fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Sono due giocatori che mi piacciono entrambi, indipendentemente dal rendimento e dalle critiche piovute su Vlahovic".

Milan, si parla del ritorno di Maldini con la vecchia proprietà:

"Non so niente di questa cosa, sono abbastanza sorpreso dal presente del Milan. Oggi si dice che deve tornare sul mercato dopo che in estate ha speso tanto per tanti acquisti. Tornare sul mercato oggi vuol dire aver sbagliato anche la gestione".