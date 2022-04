TMW Radio - Brambati: "Il Milan è stato penalizzato dagli infortuni e dagli arbitri"

MilanNews.it

© foto di PHOTOVIEWS

A TMW Radio, durante Maracanà, il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati si è così espresso sul Milan: "Mi sarebbe piaciuto vedere un finale con tutti a disposizione. Per me peserà tanto la sua assenza. Il Milan se l'è cavata sempre bene, ma in qualche occasione ha fatto meglio. A parte gli infortuni, il Milan è stato notevolmente penalizzato dalle decisioni arbitrali. Solo gli episodi di Milan-Spezia e Toro-Inter spostano tanto. Per me Pioli ha fatto un lavoro straordinario, lo definirei un miracolo. Non pensavo che potesse essere ancora lì adesso".