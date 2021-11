TMW Radio - Brambati: "Il Milan merita di stare in testa, deve sfruttare l'occasione con la Fiorentina"

Massimo Brambati, ex giocatore e procuratore, è intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, commentando il match in programma domani sera tra Fiorentina e Milan: "Vedremo una partita tra due squadre con una identità. La Fiorentina si è costruita più recentemente, Pioli è partito da lontano e sta facendo un ottimo lavoro. Dico che chi è in quella posizione di classifica è perché lo merita. Il Milan è lì perché merita di stare lì. E purtroppo le assenze coinvolgono tutte le squadre. Il Milan deve sfruttare questa occasione, vincendo andrebbe a sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Napoli. Per me non perderà l'occasione, credo che a fine giornata sarà in testa da solo".