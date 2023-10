TMW Radio - Brambati. "In Champions mi aspettavo un Milan più cattivo e più attendista"

A Maracanà, ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Brambati, parlando di Stefano Pioli: "Lui da big? In una lista di grandi non c'è, ma detto questo è stato un fautore di un percorso di crescita che parte da lontano di questo Milan. Questo Milan non entrava in Champions da anni e lui lo ha riportato nell'Europa che conta e a vincere uno Scudetto".

Brambati prosegue: "I percorsi poi vanno continuati e tu decidi se continuare a farlo con un certo tecnico. Ma spetta alla società decidere. Il ko nel derby sembrava aver affossato tutte le speranze del Milan, eppure piano piano è risalito. Ora ricade prima con la Juve, che aveva anche lei delle assenze e si è fatto imbrigliare da Allegri, poi in Champions, dove mi aspettavo un Milan più cattivo e più attendista, più furbo visto che sai che di là ci sono grandi giocatori".