TMW RADIO - Brambati: "In questo momento se fossi un giocatore del Napoli preferirei affrontare il Bayern e non il Milan"

Ospiti: Orlando:" Tornare al 4-2-3-1 mossa importante di Pioli.Il campionato è del Napoli." Brambati." Ho rivisto il Milan campione d'Italia. Situazione psicologica ribaltata." Pellegatti:" Il Milan in giornata può battere chiunque. Ritrova la prestazione." Impallomeni:" La Lazio ha il vantaggio di non giocare le coppe." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

A commentare le partite del fine settimana a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Milan che batte il Napoli a sorpresa e con un risultato rotondo:

"Mi ha sorpreso il Milan, non vedevo da tanto tempo così. Ieri ho rivisto un Milan compatto. Non ho capito se la forza del Milan ha schiacciato il Napoli o se il Napoli ci ha messo anche del suo. E' sicuro che questa partita avrà una ripercussione notevole anche sulla Champions, per entrambe. In questo momento se fossi un giocatore del Napoli preferirei affrontare il Bayern e non il Milan. Ha ribaltato la situazione psicologica".