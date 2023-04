TMW RADIO - Brambati: "Io ricordo lo Scudetto di Pioli, non le mille Coppe Italia di Inzaghi"

MilanNews.it

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: "Un dato di fatto che siano in semifinale di Champions. Sulla Coppa Italia, vedendo i premi dieci volte inferiori in campionato, non credo che la squadra sia stata costruita per quello. Ricordo lo scudetto di Pioli, non le mille Coppe Italia di Inzaghi. Ricordo Allegri degli scudetti e delle finali, non l'Allegri che vince la Supercoppa. In quelle società ha un valore molto relativo.

Non sono d'accordo con chi dice che il Napoli ha fatto un campionato a parte, le milanesi dovevano stare lì. In ballo per me c'è solo una semifinale di Champions, ago della bilancia per la conferma di Inzaghi. E sentendo Marotta secondo me i dubbi la dirigenza li ha ancora. Preferisco vincere uno scudetto che cinque Coppe Italia, lui si porta dietro uno scudetto perso lo scorso anno. Pioli sta facendo un percorso, Inzaghi si è seduto su una panchina che aveva appena vinto lo scudetto ed è molto più facile rispetto a Pioli".