TMW Radio - Brambati: "Mi auguro che si riprenda il Milan. Dire che erano usciti dalla crisi era azzardato"

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Ha parlare del turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Che succede a Tomori?

"Dire che erano usciti dalla crisi era azzardato. E' vero che aveva vinto col Tottenham ma gli mancava tutto il centrocampo a Conte, con Son il letargo e Kulusevski in un periodaccio. Per me il Milan come ha trovato una squadra che corre e gioca bene ha faticato. Se la squadra di Italiano comincia a girare fatichi a giocarci contro. Mi auguro che si riprenda il Milan. Serve un bel filotto di risultati per dire che si è usciti dalla crisi, serve più equilibrio".