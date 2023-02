TMW Radio - Brambati: "Milan e Inter, troppi i -18 dalla vetta"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento de Il Tackle di Massimo Brambati: "Intanto faccio i complimenti a due squadre che stanno rispettando il ruolino di marcia che avevo previsto. Roma e Lazio si stanno giocando posizioni importanti, anche grazie al -15 della Juventus. Con l'Atalanta senza coppe sembrava un miracolo lottare per questo obiettivo e ora ci sono. Mourinho non è bello da vedere con la sua Roma, ma anche Sarri tra alti e bassi è lì in lotta. Oggi però ho letto di "seconde senza gloria". La classifica prima del Mondiale vedeva l'Inter a 11 punti e il Milan a 8. Alla ripresa si credeva in una piccola svolta, che non c'è stata. L'Inter ha perso punti e ora è a -18. E' vero che il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario ma l'Inter è mancata.

E anche il Milan, che ora è a -18. Forse a inizio anno non avevamo previsto certi risultati, così come la marcia trionfale del Napoli. Ma ho anche un tackle per i partenopei, e lo faccio al presidente De Laurentiis che è troppo accentratore. L'ho sentito poche volte fare i complimenti a Spalletti, il fautore di questa corsa straordinaria. Vorrei ricordargli che dopo la fine del campionato scorso ebbe quasi la voglia di mandare via Spalletti. Non aveva così tanta voglia di tenerlo, perché pensava di poter lottare fino alla fine per lo Scudetto nel 2022. Per me a Spalletti non dà fastidio un presidente così, conosce chi è il presidente e sa che gli artefici di tutto questo sono lui e i giocatori".