TMW RADIO - Brambati: "Milan, il discorso infortunati va approfondito"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del turno di Serie A.

Milan che deve vincere a Bergamo:

"Allegri si guarda anche dietro, mentre Pioli guarda solo avanti. Spera davvero che l'Inter rallenti, per me ci crede ancora allo Scudetto".

Quanto è convalescente questo Milan?

"Per il momento il Milan è questo, poi mercoledì ha un dentro o fuori in Champions importante. Se il Milan esce completamente dalle coppe, potrebbe fare di necessità virtù e questo male le permetterebbe di concentrarsi solo al campionato. Le ultime però mi dicono di un Milan con poca costanza e identità. E poi questo discorso degli infortunati va approfondito, come è successo con la Juventus. Pioli dovrebbe farsi qualche domanda".