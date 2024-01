TMW Radio - Brambati: "Milan per lo Scudetto? Campionato pieno di trappole"

A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Allegri parla di Juve come Sinner e di Inter come Djokovic. E tira dentro nella lotta Scudetto anche il Milan:

"Il campionato italiano è pieno di trappole. Sicuramente l'Empoli è da prendere con attenzione e in questo Allegri è esperto, perché ne ha vissute di partite che sembrano facili solo sulla carta. Sul gruppo bisogna dare i meriti di Allegri, ad agosto se avessimo detto che arrivava quarta voleva dire fare il suo, essere attaccata all'Inter è davvero tanta roba. Tanti giocatori, presi singolarmente, non sono da Juventus, è invece Allegri è riuscito a farli rendere insieme. Ha fatto un grande lavoro e devi ammetterlo. Ha portato la Juve dove voleva lui alla fine, probabilmente anche agevolato da giocatori che non ci sono più e potevano dare fastidio, vedi Di Maria, Paredes, Bonucci e forse anche Pogba".