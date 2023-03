TMW Radio - Brambati molto critico con Mancini e la Nazionale: "Delusione"

MilanNews.it

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati nella sua rubrica Il Tackle ha parlato di diversi argomenti: "Inopportuno parlare di Serie A in questa settimana. Nel frattempo ha giocato la Nazionale e credo che qualche delusione ci sia stata. Soprattutto nelle convocazioni. Noi italiani siamo già al secondo mondiale che saltiamo, squadre meno importanti invece ci sono state, vedi la Svizzera. Mancini disse che non solo ci saremmo qualificati ma che avremmo vinto il Mondiale, non lo dimentico. L'Italia dovrebbe essere gestita come un club. Se vince, ti do' un premio, se perdi un po' di pulizia. Credo che la vittoria dell'Europeo è uno Scudetto ma la mancata qualificazione è una retrocessione. E se succede questo, tengo comunque il tecnico? L'aver rinnovato il contratto prima della qualificazione mondiale vuol dire non avere esperienza manageriale.