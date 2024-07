TMW RADIO - Brambati: "Morata? Sarebbe un gran colpo. Il problema del Milan è ritrovare Leao"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Come lo vede Morata al Milan?

"Credo sia un'idea positiva. Mi è sempre piaciuto, è un giocatore importante. Il Milan farebbe un grande colpo, la clausola poi è alla portata. Il problema del Milan è ritrovare Leao. Se lo perdi o ce l'hai ma è quello dello scorso anno, il Milan comincia a fare fatica. Deve alzare il livello il portoghese, deve prendersi il Milan sulle spalle. Deve cominciare a tirare fuori un po' di personalità. Altrimenti se non lo fa bisogna pensare di metterlo sul mercato. Forse avere un allenatore del suo Paese può aiutarlo. Io non capisco, questo ragazzo lo scorso anno a San Siro col PSG ha fatto una prestazione devastante, poi scompare perché non si ripete così. Si è visto solo a sprazzi".