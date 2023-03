TMW Radio - Brambati: "Nel Milan c'era sempre qualcosa che non mi quadrava..."

Anche il Milan non sta bene:

"Qualche campanello d'allarme c'era stato prima della sosta con il Torino e con la Fiorentina. La stessa ripresa a Salerno non aveva convinto. Allora era andato a -5 dal Napoli, ora è a -23. Io sapevo che non era uscito dalla crisi qualche settimana fa, anche dopo la partita col Monza o la vittoria col Tottenham. C'era sempre qualcosa che non mi quadrava. Mi domando se non sia stata davvero l'Inter a perdere la chance Scudetto dello scorso anno, L'anno scorso era una macchina che ha spinto oltre le sue possibilità".