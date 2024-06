TMW Radio - Brambati: "Non c'è da interpretare Conte, lo sapevo perché il Milan non lo ha preso"

E' giovedì e a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, arriva l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Conte critico anche su Ibrahimovic nella conferenza stampa:

"Non c'è da interpretare, lo sapevo perché il Milan non lo ha preso. Lui mette come sempre è stato davanti anche una situazione manageriale, nel senso la società gli dice posso spendere 70 e lui mette bocca sulle decisioni. Certi giochini con lui non si possono fare. E' stato chiaro anche con ADL prima della firma, lui ha detto che parte e rimane chi dice lui".

Che ne pensa della situazione Kvaratskhelia?

"Caro ADL, non puoi arrivare a 10 giorni fa, mettere Kvaratskhelia sul mercato e non avergli mai messo sotto il naso il rinnovo di contratto. Non sei una società seria se fai così. Non puoi lasciare uno come lui a 1,4 mln, ma devi dargli almeno 6-7. Per questo il padre è intervenuto. Tieni uno a quella cifra e tieni Osimhen a 10 mln? Ha ragione a voler andare via".