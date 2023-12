TMW Radio - Brambati: "Onestamente non capisco questa enfasi per Ibra, al Milan i giocatori continuano a infortunarsi"

Il Milan si appresta a prepara la sfida casalinga, in programma sabato 30 dicembre contro il Sassuolo di Mister Dionisi, reduce da una sconfitta contro il Genoa. Proseguono i problemi fisici nei rossoneri, con Fikayo Tomori out per almeno due mesi per una lesione mio-tendinea al bicipite femorale. Dell'attuale situazione in casa Milan, ne ha parlato Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, a TMW Radio, durante Maracanà.

Le sue parole: "Ho sentito da più parti chiedergli degli infortuni ma Pioli è stato molto evasivo e non ha aggiunto molto. Ciò che preoccupa di più è che i giocatori del Milan si continuano a far male. Ora la proprietà deve tornare sul mercato, ma non capisco tutta questa enfasi su Ibrahimovic".