TMW Radio - Brambati: "Pioli ha finito i bonus? Di sicuro qualche obiettivo lo ha fallito"

A dire la sua sui temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Pioli ha finito i bonus?

"Di sicuro qualche obiettivo lo ha fallito, come gli ottavi di Champions. E' vero che era un girone difficile, ma hai perso in casa col Dortmund che era la vera partita da vincere. In campionato sei lontano dalla vetta, l'EL è un altro obiettivo, forse l'unico rimasto. Nove punti sono tanti ma non sono un'immensità, quindi vediamo, però è logico che serpeggia all'interno dell'ambiente una certa sensazione, che Pioli è a fine cora. Non so che appeal abbia ancora adesso il tecnico. Leao? Anche io ieri ho visto la postura del giocatore. Hai dietro un allenatore che da anni ti dice cosa fare e cosa no, come trascinare la squadra perché ha i mezzi tecnici per farlo, però devi essere propositivo anche con la postura. Non riesce propri a fare la differenza come dovrebbe fare".