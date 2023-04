TMW Radio - Brambati: "Può essere una sorpresa anche quella che vedremo in Milan-Napoli del 12"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' martedì e come di consueto a TMW Radio è il momento de Il Tackle di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore: "Il Milan a gennaio dopo il ko del Napoli con l'Inter era a -5, oggi siamo a -20. Probabilmente per il Napoli sarà stata una sconfitta salutare in vista della Champions, per il Milan una grande vittoria ma che potrebbe essere anche ininfluente. Se il Milan non dovesse entrare tra le prime quattro e non passare il turno di Champions che valore avrebbe questa stagione? Per quanto riguarda il Milan sono comunque tre punti quelli del Maradona che servono in chiave Champions, oggi arrivare tra le prime quattro è importante, ma sono comunque tre punti. Può essere una sorpresa anche quella che vedremo in Milan-Napoli la prossima settimana. Il Napoli è caduto malamente, vedremo come reagiranno i giocatori.