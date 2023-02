TMW RADIO - Brambati: "Questo è un Milan svuotato, senz'anima. Pioli rischia? Ma che tecnici ci sono disponibili ora?"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ospiti: Brambati:" Vedo la Lazio favorita contro l'Atalanta. Se salta Pioli chi viene?" Impallomeni:" Sostenere Pioli fino alla fine." Cucciari:" A Lecce la Roma può fare bottino pieno." Maracanà con Marco Piccari

A parlare di a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Milan, come risolvere la situazione?

"Il Milan dell'anno scorso perse con lo Spezia ma fu casuale. Era un Milan che giocava con intensità, che creava, ribaltava partite e risultati. Questo è svuotato, senz'anima. Mi metto nei panni di Pioli, non sarei contento di sentire certe parole dette da Ibrahimovic. Lui dà la carica, e allora l'allenatore che fa? Ditelo a un tecnico come Conte cosa ne pensa. Una volta al Napoli c'era Maradona, che diceva cose del genere ma Bigon e Bianchi non dicevano nulla perché questo li trascinava in campo. Le chiacchiere girano e la mia domanda è: Pioli ha in mano ancora tutto lo spogliatoio o ha qualche giocatore che gli va contro?".

Pioli rischia se perde col Torino?

"La mia domanda è: hai già pensato chi prendere? Uno deve avere una carta da giocarsi poi. Quali sono i tecnici disponibili ora? Poi ci sono pure gli ottavi di Champions alle porte".