TMW RADIO - Brambati: "Sarri e Pioli, solo tanti complimenti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' martedì e a TMW Radio, durante Maracanà, è il momento de "Il Tackle" di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore: "Volevo fare dei tackle al contrario, a difesa di due allenatori che in passato sono stati elogiati ma anche criticati, anche da me. Oggi li elogio, e il primo è Stefano Pioli, che sta facendo cose incredibili. Mancano degli elementi ma la squadra sta crescendo ancora. In Champions sta facendo un percorso di crescita il tecnico così come la squadra e la società, mi auguro che si completi anche in Europa. Da Pioli non mi sarei mai aspettato una crescita del genere. L'altro è Maurizio Sarri. Lo aspettavo. Non è una sorpresa, perché ha un organico valido e poi il valore del tecnico lo si è visto nel tempo. Si è visto cosa ha fatto a Napoli, ma anche al Chelsea e alla Juventus, se lo si lascia lavorare i risultati li porta, bisogna solo avere pazienza di aspettare. E la Lazio lo ha fatto anche in passato con altri allenatori. Per ora la Lazio sta facendo quanto stia assimilando i concetti di questo allenatore. E poi un tackle duro su Josè Mourinho. Dopo Roma-Napoli aspettavo le sue parole. Ho sperato che non parlasse di arbitri invece è riuscito ancora una volta a farlo. Per una volta si poteva limitare a dire anche i limiti che ha questa squadra, sì priva di alcuni elementi ma è sempre la Roma. Mi aspettavo qualcosa di più".