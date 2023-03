TMW Radio - Brambati su De Ketelaere: "Deve togliersi questa timidezza"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ha parlare del turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Ad oggi crede ancora in De Ketelaere?

"In generale ci credo ancora, nel contesto comincio a crederci meno. Forse potrebbe crescere da un'altra parte. Può anche essere che l'ambiente non è ideale per lui, magari non è solo colpa sua. Deve togliersi questa timidezza".