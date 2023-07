TMW Radio - Brambati su Loftus-Cheek: "Spero che dimostri tutta la sua forza, perché era veramente uno di grandi prospettive"

A TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Milan che si è mosso molto sul mercato. Che ne pensa?

"E' un modo nuovo di fare mercato e calcio. Non credo che sia in linea con quello che aveva in mente Maldini, Sono tutti calciatori che hanno dei punti di domanda, visto che non hanno mai giocato qui. E il Milan è già rimasto scottato con De Ketelaere. Su Loftus-Cheek so che ha avuto infortuni importanti e dal punto di vista fisico deve dare delle garanzie. Spero che dimostri tutta la sua forza, perché era veramente uno di grandi prospettive quando uscì dalle giovanili del Chelsea. Altri giocatori sono di buona importanza ma il campionato italiano è particolare".