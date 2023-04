TMW RADIO - Brambati su Roma-Milan: "Non è decisiva, ma è una sfida importante"

MilanNews.it

Ospiti: Orlando:" Il Milan può andare vicina a Roma, In questa partita meglio Abraham di Belotti." Colonnese:" Non mi convince Abraham era il quarto attaccante del Chelsea. L'Inter deve mantenere la concentrazione:" Brambati:" Il Milan è tornato quello dello scorso anno. Il gruppo la forza del Milan." - Maracanà con Marco Piccari

In vista di Roma-Milan, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato così a TMW Radio, durante Maracanà: "Non è decisiva ma importante come sfida. E' importante anche dal punto di vista dell'autostima. Una vittoria per prepararsi a un mese di fuoco, che può incidere su tutto. Il Milan sta tornando ad essere quello ammirato l'anno scorso, il doppio confronto col Napoli in Champions ha fatto vedere un altro Milan e credo che la Roma possa pagare delle assenze importanti.

Mancherà soprattutto Smalling dietro. E' una Roma che ci aveva abituato ad essere con una certa solidità difensiva. Senza di lui ha subito preso tre gol a Bergamo. In questo momento è avanti il Milan ma la Roma può sorprenderci in queste circostanze".