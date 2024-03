TMW Radio - Brambati sul futuro di Pioli: "Devi decidere a prescindere, non a seconda dell'obiettivo"

A parlare dei temi della Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Milan che vince contro lo Slavia Praga:

"C'è confusione societaria e il fatto che la panchina di Pioli sia ancora traballante nonostante il contratto e le chance di vincere o meno la coppa è deprimente. Devi decidere a prescindere, non a seconda dell'obiettivo. Rendiamoci conto che il Milan ha fatto 12 acquisti, ha speso un sacco di soldi e ha quasi due squadre come l'Inter. Le responsabilità Pioli ce le ha. Ha preso troppi gol e fatta una preparazione che l'ha portato ad avere tanti infortuni muscolari. Tanti giocatori presi non si sono dimostrati per ora da Milan. Leao, Theo Hernandez e Maignan quest'anno sono senza spada".

Che match Bologna-Inter:

"Motta dovrà essere bravo a non trasferire pressioni e di vivere questa cosa come un sogno, quella della Champions. Stanno bene fisicamente e l'Inter ha la testa a Madrid. In più visti i punti di vantaggio sulle rivali l'Inter può pensare anche solo alla Champions".

E c'è Juventus-Atalanta:

"Vedo favorita l'Atalanta, poi non si sa se recupera MecKennie e con Alcaraz out ha il centrocampo da inventare. Ci sono giocatori che non hanno la forza e la qualità per poter