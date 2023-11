TMW RADIO - Brambati sul Milan: "L'ho visto male contro la Fiorentina, spero si trasformi in Champions"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, il quale ha parlato di vari temi, tra cui anche l'impegno del Milan contro il Borussia Dortmund. Vincendo contro i tedeschi e poi in casa del Newcastle nell'ultima partita del girone, i rossoneri di Stefano Pioli avrebbero la certezza di strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Ma non sarà facile contro i gialloneri, anche complici le tante assenze, in primis quella di Rafael Leao che non ha recuperato dal problema muscolare rimediato contro il Lecce.

Che Milan arriva all'appuntamento Champions?

"Un brutto Milan. Se quel tiro di Mandragora fosse andato in gol, cosa sarebbe successo? La dimostrazione di forza e compattezza c'è solo se vinci? Per me non c'è compattezza, ho visto una Fiorentina male, non se per meriti del Milan, però i rossoneri li ho visti male. Non mi convince assolutamente. Mi auguro la trasformazione in Champions".