TMW RADIO - Brambati sul Milan: "Secondo o terzo posto è il minimo sindacale. Può salvare la stagione con l'Europa League"

A TMW Radio è intervenuto Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, il quale ha commentato così il sorpasso del Milan alla Juventus in classifica in Serie A:

Milan, con il sorpasso alla Juve è davvero salva la panchina?

"Ho una mia idea, ossia di una squadra che è stata puntellata in modo importante, sono stati spesi tanti soldi e c'è un organico importante, eppure non è mai stato dentro la lotta Scudetto. Non si è mai parlato del Milan come avversaria dell'Inter, se non fino al derby d'andata. Ha le possibilità di salvare la stagione con l'Europa League. Il secondo o terzo posto per questo Milan è il minimo sindacale.

Le responsabilità sono di tutti gli infortuni che ci sono stati. 30 infortuni muscolari non sono più da catalogare come sfortuna. Sono mancati giocatori nei momenti chiave. E poi anche la gestione di Leao, ha qualità incredibili ma ci sono sempre dubbi. E forse dipende anche dalla gestione da parte dell'allenatore. E mi chiedo: tutti questi giocatori sono stati migliorati da Pioli? E' una valutazione da fare".