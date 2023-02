TMW Radio - Brambati sulla Champions: "Il Milan tornerà a fare qualcosa di positivo"

MilanNews.it

Ospiti: Orlando:" Tra Napoli e Inter in Champions va più avanti l'Inter." Braglia:" Io ritengo che possa fare meglio il Napoli. La Champions può riattivare il Milan." Brambati:" L'Inter deve fare un step mentale. Il Milan uscirà dalla crisi." - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà soffermandosi anche sul prossimo incontro di Champions League fra Milan e Tottenham: "Ad entrambe mancherà il portiere titolare. Credo che il Milan prima o poi tornerà a fare qualcosa di positivo. Ha la possibilità di dare una piccola svolta alla stagione con la Champions. Il Tottenham è in crescita ma in costruzione, non è ancora definita come il Milan".