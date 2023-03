TMW Radio - Brambati: "Tabellone Champions? Il tennis insegna che valgono le teste di serie"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Le italiane nelle coppe e non solo: questi gli argomenti toccati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dall'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Che ne pensa dei sorteggi Champions?

"Il tennis insegna che valgono le teste di serie. Da un certo punto nel tabellone devono esserci delle teste di serie, date dal ranking o dal risultato dell'ultima edizione. Vedere due squadre che hanno speso tantissimi soldi scontrarsi ai quarti non è logico. Ma lo dico anche per bellezza del torneo, Ora poi così vedrai almeno un'italiana a casa e il derby perde fascino perché è uno scontro che vediamo già in campionato".