TMW Radio - Brambati: "Vedo più avvantaggiato il Milan ora rispetto al Tottenham"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi della Serie A.

Milan, col Tottenham è la partita verità?

"La Champions è strana, andare avanti darebbe morale. Si gioca contro una squadra importante, certo che non è la partita della vita ma la testa va qui e non a quella col Monza. C'è un percorso di crescita e vedo più avvantaggiato il Milan ora rispetto agli inglesi. Arriva da un percorso più lungo, culminato con la vittoria del campionato. Conte è da più di un anno lì, ha conquistato una qualificazione Champions insperata, stanno vivendo difficoltà e quindi sfrutterei l'occasione. Per me è 50 e 50 per questa sfida".

Le dà più garanzie il Milan quindi?

"Hanno vinto col City due settimane fa quelli del Tottenham, ma ancora non sono riusciti a dare una mentalità importante a questo gruppo. Dopo una grande vittoria ripetersi è ancora difficile".