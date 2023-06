TMW Radio - Bressan: "Amrabat è sul mercato, ma la Fiorentina vuole un giusto compenso"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Mauro Bressan, ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi. “Amrabat é un giocatore fondamentale per la Fiorentina. Sembrava dovesse andare via già a gennaio e, poi, è rimasto. Credo che sia sul mercato ma la società vuole un giusto compenso. Penso che alla fine vada via e che i viola abbiano già i sostituti. Italiano credo abbia trovato la quadra con questa rosa e molto dipenderà da chi troveranno adesso”.