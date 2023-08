TMW Radio - Buriani: "Al Milan manca la punta? Col modulo di Pioli magari questi giocatori sono più adatti"

Ospite di TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato Ruben Buriani.

Milan, si aspettava qualcosa di più in attacco per quanto riguarda la prima punta?

"Credo che siano attenti sul mercato. Hanno fatto tanti acquisti, che vanno inseriti nei modi e tempi giusti. Trovare attaccanti in doppia cifra è difficile, ma col modulo di gioco di Pioli magari questi giocatori sono più adatti. Devi trovare una punta che fa tanti gol e servono tanti soldi, per questo credo che i ragazzi che ci sono meritano spazio e tempo. Ottima comunque la campagna acquisti".