TMW RADIO - Buriani: "Bennacer importante per il Milan, fondamentale recuperarlo. Reijnders mi ha sorpreso"

vedi letture

Ruben Buriani, DS ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari”, su TMW Radio, per commentare vari temi: "Che cosa mi aspetto dal Milan al rientro dalla sosta? Direi che il trittico sarà importante. I rossoneri dovranno difendere il primato in campionato e cercare i punti per proseguire in Champions League. Ogni gara è a sé ed è fondamentale non fare passi falsi, che in Europa complicano in maniera incredibile”.

Bennacer può essere l’arma in più quando tornerà?

“Potrebbe essere un elemento importante per il Milan. È un giocatore importante per lo scacchiere rossonero. Pioli ha puntato molto su di lui. Credo che sia stato un punto cardine nelle scorse stagioni ed è fondamentale recuperarlo”.

Su Reijnders e Pulisic?

“Reijnders è un giocatore duttile che sa fare tutti i ruoli. Non ha un’enorme forza fisica ma una grande tecnica. È l’acquisto che mi sorprende di più. Pulisic si conosceva. Non sta esprimendo il suo massimo ma sta facendo bene. Sono tutti giocatori che possono dare tanto”.

Può tornare Ibrahimovic in società?

“La personalità di Ibrahimovic la si vede e la si palpa. Bisogna vedere che ruolo gli si vuole dare perché quelli più importanti mi sembra siano coperti. Non so io quanti ruoli ci possono essere in queste società. Lui o comanda o non entra perché non si mette dietro. Vuole apparire per il suo carattere”.