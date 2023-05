TMW Radio - Buriani: "Con la Lazio non puoi perdere terreno: poi è difficile recuperare..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Ruben Buriani, dirigente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto durante Piazza Affari, su TMW Radio, per parlare di Milan e non solo. Questo il suo pensiero sulla partita contro la Lazio di sabato: "Credo che Pioli adesso starà analizzando questi risultati e farà delle valutazioni diverse rispetto a ieri. Con la Lazio non puoi perdere terreno o è difficile poi recuperare. Ci sono tante squadre che lottano per la Champions e i cui titolari sono sempre quelli.

Serve almeno avere 8-9 titolari veri o rischi. Abbiamo visto l'Inter che ora sta rimontando e ha ritrovato l'attacco. E poi l'Atalanta. Chi perde uno scontro diretto ora è difficile da recuperare".