TMW RADIO - Buriani: "Il Milan gioca sulle ali dell'entusiasmo"

Ruben Buriani, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sul positivo momento dei rossoneri: "Sta facendo bene. E' la squadra che gioca in maniera più sbarazzina. Giocano sulle ali dell'entusiasmo, ha fatto bene nel derby come nelle altre partite. I risultati ti danno maggiore forza e voglia di continuare. E' un campionato lungo ma adesso credo che sia la squadra più in forma e mi auguro che continui così. Dopo tanti anni nell'ombra, sta venendo fuori un progetto importante, con tanti giovani che stanno dando il loro contributo finalmente".