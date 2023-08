TMW Radio - Buriani: "Il Milan parte con qualche equivoco tattico in meno"

Ospite di TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato Ruben Buriani.

Dopo l'addio di Kessiè c'è stato un vuoto in quel settore e ora sembra un settore meglio assortito:

"Credo che si parta con qualche equivoco tattico in meno. Quando partono i giocatori e ci sono infortuni, speri che i sostituti ti diano garanzie. E poi serve tempo per abituarsi. Ora servirà proprio questo con tutti i nuovi giocatori. Il tempo gioca un po' a sfavore ma se sono bravi tutto diventa più facile e veloce".