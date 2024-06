TMW Radio - Buriani: "La maglia del Milan su Buongiorno comporterebbe una pesantezza non indifferente"

Ruben Buriani, ex calciatore, è intervenuto durante il programma "Piazza Affari" su TMW Radio per commentare il momento del Milan.

Buongiorno che opzione sarebbe per la difesa?

“Si sta mettendo in mostra in modo prepotente, per quanto la maglia del Milan comporti una pesantezza non indifferente. Nulla toglie che le prospettive di Buongiorno siano comunque importanti”.