TMW Radio - Buriani: "Leao non è nei suoi ritmi, mi sembra intristito"

Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci - Ospite: Ruben Buriani

Ruben Buriani, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio durante la trasmissione Piazza Affari soffermandosi anche su Rafael Leao: "Qualcosa nella testa di chi sta rinnovando il proprio contratto può succedere. Devo dire, però, che quando si entra in campo ci si deve dimenticare di tutto ciò. Sono professionisti e lo devono fare sempre. Il Mondiale può averli messi in difficoltà. Mi auguro che per le coppe ci sia molta competizione, anche se per il campionato non c’è speranza.