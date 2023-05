TMW Radio - Buriani: "Leao non può essere sempre decisivo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ruben Buriani, dirigente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto durante Piazza Affari, su TMW Radio, per parlare di Milan e non solo. Queste le parole sulla scelta di lasciar inizialmente fuori Rafael Leao contro la Cremonese: "Non si può sempre pensare che possa essere decisivo. Anche per lui una partita come quella di ieri, entrare e lasciare il segno era difficile. Ha bisogno di spazi e la Cremonese si è difesa molto bene senza fare barricate. Non può essere sempre e solo lui decisivo".