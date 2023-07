TMW Radio - Buriani: "Milan, bene avere subito nuovi innesti. Leao sia continuo"

Ruben Buriani analizza il mercato del Milan In Studio: Cristiano Cesarini

A "Calciomercato e Ritiri", trasmissione di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e dirigente Ruben Buriani.

Milan, si riparte dal 4-3-3 ma con equilibri diversi:

"Adesso bisogna vedere se i nuovi giocatori si integreranno bene con questo schema. E vedremo quanti arriveranno ancora. Avranno studiato qualcosa per permettere a Pioli di sviluppare quel gioco che ha in mente di fare e fare di più dello scorso anno".

Diversi però i centrocampisti arrivati dopo l'addio di Tonali. Tutti molto fisici:

"Direi di si, il calcio ormai va verso questa direzione, serve potenza e fisicità. Saranno stati scelti per dare un certo stile al centrocampo. Credo che qualcosa alla fine faranno per migliorare quanto visto la scorsa stagione".

C'è voglia di avere più soluzioni in ogni reparto:

"Tra campionato, Champions e Coppa Italia le energie vanno via e i cambi servono. Tra squalifiche e infortuni soffri ogni anno e serve avere una panchina lunga con giocatori che si avvicinino come qualità ai titolari".

I soldi arabi e della Premier danno una bella liquidità alla Serie A:

"Gli arabi hanno i soldi ma non hanno la nostra qualità. Noi abbiamo sviluppato il calcio, loro prendono i campioni per provare a sviluppare questo prodotto. Prima eravamo noi gli arabi, oggi tocca a loro, questo è il mercato".

Ci vorrà tempo far inserire tutti i nuovi acquisti per Pioli:

"Riuscire a completare l'organico è importante. Avere una rosa quasi completa già ora lo facilita nel lavoro. Se il Milan riesce a chiudere subito, Pioli avrà da lavorare tanto ma meglio se arrivassero più tardi. E' importante averli già ora".

Che fare con De Ketelaere?

"Non credo che Pioli punto sul 4-3-3, serve qualche alternativa. Se hanno speso tanto, qualcosa hanno visto in lui. O gli dai spazio, oppure meglio mandarlo a giocare per valutarlo di più e riaverlo buono tra un anno".

Pioli si aspetta che Leao diventi uomo squadra:

"E' giovane, ha tutte le possibilità di mostrare il suo valore. Lo scorso anno è stato altalenante, ora ha tutto per fare quello che serve per esplodere. Serve continuità a questo ragazzo".