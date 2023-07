TMW RADIO - Buriani: “Milan, bisogna capire chi arriverà. Pioli? Avrà più voce in capitolo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ruben Buriani, ds ed ex calciatore, ha commentato vari temi nella trasmissione “Piazza Affari” a TMW Radio.

Che idea si è fatto sul centrocampo del Milan visto che va ricostruito per le cessioni?

“Credo che ti abbia centrato il discorso. Andando via molti uomini importanti ci sarà da ricostruire. Una chiave importante è questa e starà all’allenatore. Lui insieme al suo staff deve organizzare e dare ordine ad un reparto che è stato smantellato. Tonali, infatti, è stato venduto, mentre Bennacer tornerà tra tanto. Va capito, comunque, quali calciatori arriveranno. I rossoneri devono dare vita ad un nuovo centrocampo e forte per fare meglio il prossimo anno”.

Sulla situazione di Pioli? Quanto si perde con gli addii di Maldini, Ibrahimovic e Tonali?

“Io credo che Pioli da ora abbia più responsabilità e più poteri decisionali sull’acquisto dei calciatori. Sarà importante, secondo me, la sua lista dei desideri diciamo. Perdere un dirigente come Maldini ed anche come Massare significa perdere persone che conosco Milanello benissimo. L'allenatore rossonero avrà la facoltà di fare il calciomercato con la società”.

Sulla situazione del centravanti?

“Direi che deve arrivare per forza anche per le tante competizioni che il Milan deve fare. Serve un supporto per il francese vista la sua età. I rossoneri devono trovare un centravanti che sia complementare al numero 9 o perlomeno possa garantire gli stessi gol. Credo che sia una priorità visto che se non si fa gol diventa tutto più difficile e si possono usare i soldi di Tonali”.

Su De Ketelaere?

“Io direi che se lo vendessero significherebbe che non credono nel ragazzo. Io ci credo perché è giovane ed ha buona qualità. Le buone ragioni per tenerlo, anche quelle economiche. Non è semplice arrivare in Italia e fare subito tutto. Darlo via adesso significherebbe avere una perdita economica importante. Io gli darei ancora una chance”.