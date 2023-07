TMW Radio - Buriani su De Ketelaere: "O ha spazio, o vada altrove. Il Milan avrà visto qualcosa in lui"

Ruben Buriani ha parlato di Charles De Ketelaere in un intervento per TMW Radio. Ecco le sue parole: "Non credo che Pioli punto sul 4-3-3, serve qualche alternativa. Se hanno speso tanto, qualcosa hanno visto in lui. O gli dai spazio, oppure meglio mandarlo a giocare per valutarlo di più e riaverlo buono tra un anno".